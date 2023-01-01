У Time Clones ви керуєте персонажем, який може клонувати себе! Але ваші клони — це не просто звичайні копії. Кожного разу, коли ви створюєте клон, ви повертаєтеся назад у часі, і ваш клон скопіює всі кроки, які ви зробили раніше! Ви можете використовувати цих двійників, які подорожують у часі, щоб натискати кнопки, стрибати на платформи та відкривати двері. Є 24 складних рівня, які допоможуть вам використовувати свої копії по-новому та творчо. Не хвилюйтеся, якщо ви застрягли – ви завжди можете переглянути підказку, яка покаже вам, як пройдений рівень. Чи можете ви стати експертом із клонування мандрівником у часі та пройти кожен рівень?

Вебсайт: poki.com

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