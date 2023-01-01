Arrow Pathway — це гра-головоломка на платформі, у якій вам потрібно провести персонажа до виходу! У цій унікальній пригоді замість того, щоб безпосередньо керувати рухами персонажа, ваша мета полягає в тому, щоб створювати шляхи, якими вони слідуватимуть, розміщуючи стрілки напрямків на платформі. Застрягли на рівні? Без проблем! Доступні підказки, щоб продемонструвати, як пройти кожен рівень. Чи можете ви привести персонажа до успіху?

Вебсайт: poki.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Arrow Pathway». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.