WebCatalog

Arrow Pathway

Arrow Pathway

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Грати онлайн

Вебсайт: poki.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Arrow Pathway» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Arrow Pathway — це гра-головоломка на платформі, у якій вам потрібно провести персонажа до виходу! У цій унікальній пригоді замість того, щоб безпосередньо керувати рухами персонажа, ваша мета полягає в тому, щоб створювати шляхи, якими вони слідуватимуть, розміщуючи стрілки напрямків на платформі. Застрягли на рівні? Без проблем! Доступні підказки, щоб продемонструвати, як пройти кожен рівень. Чи можете ви привести персонажа до успіху?

Вебсайт: poki.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Arrow Pathway». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Two Button Bounce

Two Button Bounce

poki.com

Old Towers

Old Towers

poki.com

Jumping Clones

Jumping Clones

poki.com

Heart Star

Heart Star

poki.com

Blue

Blue

poki.com

Green

Green

poki.com

Orange

Orange

poki.com

Mimelet

Mimelet

poki.com

Tightrope Theatre

Tightrope Theatre

poki.com

Total Party Kill

Total Party Kill

poki.com

Noob Archer

Noob Archer

poki.com

Black

Black

poki.com

Продукт

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
WebCatalog
WebCatalog
Switchbar
Switchbar
Monobox
Monobox
Translatium
Translatium

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.