Heart Star — гра-головоломка, створена компанією Adventure Islands. Змінюй світ навколо себе! Heart Star дозволяє керувати двома персонажами, які повинні досягти кінцевої зони на кожному рівні, маніпулюючи ігровими об’єктами, пов’язаними з відповідними кольорами. Перемикайтеся між дівчиною та хлопчиком, щоб рухатися обережно та змінювати кімнату. Використовуйте командну роботу, щоб опанувати кожен рівень! Переміщення - WASD або клавіші зі стрілками Поміняйте символи - CJump - XHeart Star була створена Adventure Islands. Це їхня перша гра на Poki!

Вебсайт: poki.com

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