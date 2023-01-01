Tightrope Theater — гра-головоломка, створена компанією Adventure Islands. Ви граєте в ролі циркового акробата на моноколесі, який виступає на сцені. Використовуйте свої навички платформи та стрибайте з мотузок на платформи, щоб досягти кінця кожного рівня, щоб підбадьорити аудиторію! Чи зможете ви пройти кожен рівень цієї гри-головоломки на платформі? Переміщення - A і D або клавіші зі стрілками Jump - Театр SpaceTightrope був створений Adventure Islands. Грайте в їхні інші чудові ігри на Poki: Heart Star, Duke Dashington Remastered, Super Dangerous Dungeons, Total Party Kill і Tiny Dangerous Dungeons. Ви можете грати в Tightrope Theatre онлайн, не завантажуючи та не встановлюючи безкоштовно за допомогою комп’ютера та мобільних пристроїв на Poki.

Вебсайт: poki.com

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