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Super Dangerous Dungeons

Super Dangerous Dungeons

poki.com

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Super Dangerous Dungeons — це 8-розрядна головоломка-платформер, у якій ви граєте за найкращого «мисливця за скарбами» у світі, який шукає щось заховане глибоко в печерах. У цій грі все про час і терпіння, тож обов’язково візьміть їх із собою під час пригод у глибини. З багатьма перешкодами на вашому шляху, від шипів і списів до загадкових головоломок і нескінченних ям, спробуйте забратися якомога далі в підземелля та отримати свою винагороду! Рух — WASD або клавіші зі стрілками. Стрибки — X, K або пробіл. Супернебезпечні підземелля — це створений Adventure Island. Подивіться їх іншу гру на Poki: Heart Star!

Вебсайт: poki.com

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