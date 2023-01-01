Duke Dashington Remastered — це гра на платформі, у якій ви як мисливець за скарбами стрімко втікайте з підземель і замків, що руйнуються. Кожен рівень дає вам 10 секунд, щоб втекти, перш ніж вся кімната впаде. Тож швидко досліджуйте навколишнє середовище, визначте правильний вихід і мчиться до свободи! У вас є 5 різних підземель і колосальні 150 рівнів, наповнених творчими перешкодами, які ви повинні вирішити. Перероблена версія додає абсолютно нове підземелля під назвою Crystal Cavern, якого не було в оригінальній грі. Покажіть нам, чи є у вас усе, що потрібно, щоб стати найвідомішим мисливцем за скарбами у світі! Гей, чого ти чекаєш?! ІДИ! 10… 9… 8… Тире — WASD або клавіші зі стрілками Duke Dashington Remastered створено Adventure Island. Грайте в інші їхні ігри на Poki: Tiny Dangerous Dungeons, Heart Star, Super Dangerous Dungeons і Total Party Kill! Ви можете грати в Duke Dashington Remastered безкоштовно на Poki. У Duke Dashington Remastered можна грати на комп’ютері та мобільних пристроях, таких як телефони та планшети. .

Вебсайт: poki.com

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