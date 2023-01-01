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Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Star Stable» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Star Stable - онлайн гра про коней, наповнена пригодами. Катайтеся верхи та доглядайте за власними кіньми та досліджуйте захоплюючий острів Йорвік. Спробуйте гру безкоштовно!

Вебсайт: starstable.com

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