Грайте в Rival Stars Horse Racing онлайн безкоштовно за допомогою мобільної хмари now.gg. Станьте селекціонером-чемпіоном, керуючи своєю власною стайнею красивих коней. Спадщина вашої родини щодо розведення племінних коней погіршилася. Тепер від вас залежить ім'я та репутація сім'ї. Поверніть славу своїй стайні та покажіть світові, що у вас є. Відчуйте хвилювання та гуркіт справжніх кінних перегонів завдяки реалістичній анімації, що фіксує рух, і якісним коментарям. Отримайте плоди своєї наполегливої ​​праці, тренуючи своїх коней, наймаючи жокеїв і дбайливо створюючи стайню чемпіонів, які перемагають у дербі. Налаштуйте все, від налаштування вашого коня до шоломів і спорядження, яке ви надягаєте на своїх вершників.

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