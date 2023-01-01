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Rival Stars Horse Racing

Rival Stars Horse Racing

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Вебсайт: now.gg

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Грайте в Rival Stars Horse Racing онлайн безкоштовно за допомогою мобільної хмари now.gg. Станьте селекціонером-чемпіоном, керуючи своєю власною стайнею красивих коней. Спадщина вашої родини щодо розведення племінних коней погіршилася. Тепер від вас залежить ім'я та репутація сім'ї. Поверніть славу своїй стайні та покажіть світові, що у вас є. Відчуйте хвилювання та гуркіт справжніх кінних перегонів завдяки реалістичній анімації, що фіксує рух, і якісним коментарям. Отримайте плоди своєї наполегливої ​​праці, тренуючи своїх коней, наймаючи жокеїв і дбайливо створюючи стайню чемпіонів, які перемагають у дербі. Налаштуйте все, від налаштування вашого коня до шоломів і спорядження, яке ви надягаєте на своїх вершників.

Вебсайт: now.gg

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