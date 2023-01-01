Hockey Stars — це гра в хокей 1 на 1, у якій ви повинні визнати свою улюблену країну, щоб перемогти суперника! Мета гри досить проста: забити їхні ворота, перш ніж вони заб’ють у ваші! Стрибайте навколо, щоб отримати додаткову силу, і мчиться вперед до цілі ворога! Хочете викликати свого друга в гру? Існує локальна багатокористувацька гра, тому ви можете грати проти свого друга! Чи можете ви стати чемпіоном з хокею?

Вебсайт: poki.com

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