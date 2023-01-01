Toasterball

У вас є те, що потрібно, щоб стати тостером-чемпіоном? Візьміть друга та змагайтеся в цій дивовижній грі. Утримуйте кнопки на тостері, щоб підняти його вище. Зробіть все можливе, щоб стрибати і переконатися, що м’яч потрапляє у ворота суперника!! Елементи керування: AD - Гравець 1 Стрілки вліво/вправо - Гравець 2

Вебсайт: poki.com

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