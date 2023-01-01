Думаєте, у вас є все необхідне, щоб вижити в шахтах? Керуйте своїм візком і стежте вгору та вниз, щоб уникнути каменів, динаміту тощо, щоб Survival Express рухався. Проте врізайтеся у щось, і це може бути кінцем вашої поїздки. Як далеко ви виживете? Елементи керування: Стрілки вгору/вниз - переміщення вгору або вниз

Вебсайт: poki.com

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