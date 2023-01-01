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Duck Life 2

Duck Life 2

poki.com

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Duck Life 2 — це пригодницька гра, у якій ви тренуєте свою качку брати участь у перегонах у різних дисциплінах, таких як біг, політ, плавання та скелелазіння, щоб стати найкращим качиним шукачем пригод у світі. Заробляйте монети, тренуючи або змагаючись з іншими качками. Є п'ять локацій для проведення гонок: Шотландія, Англія, Єгипет, Гаваї та Японія. Просто переконайтеся, що ваша качка має витривалість перед наступною гонкою, погодувавши її насінням. І не забудьте витратити свої важко зароблені качині долари на круті аксесуари! Біг — використовуйте клавішу зі стрілкою вгору, щоб стрибнути. Політ - використовуйте стрілки вліво та вправо, щоб керувати качкою. Плавання. Використовуйте стрілку вгору, щоб стрибати, стрілку вниз, щоб пірнати, і стрілки вправо та вліво, щоб пересуватися. Скелелазіння. Використовуйте клавіші зі стрілками вліво та вправо, щоб стрибати між стінами каньйону. Duck Life 2 створено компанією Wix Games зі Сполученого Королівства. Вони також є творцями Duck Life, Duck Life Adventure (Demo), Duck Life 3, Duck Life 4 і Duck Life: Battle. Грайте в них безкоштовно на Poki!

Вебсайт: poki.com

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