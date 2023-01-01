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Duck Life

Duck Life

poki.com

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Duck Life — це пригодницька онлайн-гра, у якій ви тренуєте качку брати участь у перегонах у трьох дисциплінах: біг, політ і плавання. Ви практикуєте кожну з дисциплін окремо, щоб підвищити рівень своєї качки. Мета — заробити достатньо призових грошей, щоб відновити свою ферму, яку зніс торнадо. Монети можна заробити, тренуючи або змагаючись з іншими качками. Переконайтесь, що у вашої качки є сили для перегонів, купивши та погодувавши їй насіння в магазині. Призові гроші також можна використати, щоб придбати свої качині модні капелюхи або нові кольори. Спочатку створена у Flash, Duck Life була перетворена на Unity WebGL, тож гра залишається доступною на комп’ютері в Інтернеті. Duck Life створено компанією Wix Games, що базується у Великобританії. . Вони також є творцями Duck Life 2, Duck Life 3, Duck Life 4 і Duck Life: Battle.

Вебсайт: poki.com

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