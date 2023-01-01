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Duck Pond Mahjong

Duck Pond Mahjong

poki.com

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Видаліть відповідні фішки, щоб отримати очок у грі Duck Pond Mahjong! Ця настільна гра містить нескінченну кількість комбінацій плиток у 24 основних формах. Ваша мета — знайти пари чисел, символів і малюнків на вільних плитках. Шукайте качок, квіти, жолуді та яйця!

Вебсайт: poki.com

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