Видаліть відповідні фішки, щоб отримати очок у грі Duck Pond Mahjong! Ця настільна гра містить нескінченну кількість комбінацій плиток у 24 основних формах. Ваша мета — знайти пари чисел, символів і малюнків на вільних плитках. Шукайте качок, квіти, жолуді та яйця!

Вебсайт: poki.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Duck Pond Mahjong». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.