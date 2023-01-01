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Super Bike the Champion

Super Bike the Champion

poki.com

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Super Bike the Champion — гоночна гра, створена Barnzmu. Насолоджуйтесь приголомшливою 3D-графікою та плавним керуванням транспортним засобом під час перегонів на надзвичайно швидкому супербайку. Почніть свою кар'єру на супербайку, беручи участь у гонках і заробляючи гроші. Витратьте свої важко зароблені гроші на персоналізацію свого велосипеда, костюма, шолома та черевиків, щоб стати найкращим. Почніть практикувати свої навички їзди, щоб стати чемпіоном Super Bike! Керуйте - WASD або клавіші зі стрілками Respawn - клавіша пробілу Змініть камеру - CSuper Bike the Champion створив Barnzmu. Грайте в іншу спортивну гру Poki: Super MX - The Champion

Вебсайт: poki.com

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