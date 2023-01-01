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Army Warfare

Army Warfare

poki.com

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Army Warfare — це тривимірна бойова гра, у якій використовується система побудови колод. Збирайте картки військових підрозділів і використовуйте їх на різних аренах, щоб знищити ворожі бази. Перемога в битвах допомагає вам прогресувати та розблоковувати нові картки одиниць і атаки, щоб ви могли розширити свою колекцію. Розставляйте колоди, створюйте тактику, плануйте стратегію дій, керуйте потужною армією елітних солдатів і розгортайте війська, щоб раз і назавжди зруйнувати ворожі захисні вежі. Чи готові ви взяти участь у цій напруженій битві? Використовуйте картку – ліву кнопку миші. Перемістіть камеру – ліву кнопку миші, WASD або клавіші зі стрілками. Грайте в інші спортивні ігри на Poki: Super Star Car, Super MX - The Champion і Super Bike the Champion. Ви можете грати в Army Warfare безкоштовно на Poki. Наразі в Army Warfare можна грати лише на комп’ютері.

Вебсайт: poki.com

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