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Lordz.io

Lordz.io

lordz.io

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Вбивайте армії суперників у Lordz.io! Набирайте солдатів, лучників і варварів у свій зростаючий екіпаж. У Lordzio дракони можуть захистити вас від безлічі нападників. Вбивайте сусідніх підрозділів і збирайте дорогоцінні камені на полі бою. Ви можете стати королем у Lordz io: Online Medieval Warfare! Грайте в конкурентні ігри онлайн проти інших гравців і з друзями. Залучайте лицарів, солдатів, лучників, магів, варварів і навіть драконів у свою величезну армію, а потім виходьте на поле бою, щоб битися проти 20 справжніх гравців з усього світу. Зберіть величезну армію, захищайте свого лорда, збагачуйтесь, працюйте над оновленнями, приєднуйтеся до команд, відкривайте скіни та багато іншого! Наберіть 7 унікальних типів військ, зокрема: лицарів, лучників, магів, варварів і драконів. Виберіть найкращу стратегію та тактику, щоб перемогти інших гравців. Стратегічно розділіть свою армію, щоб рухатися швидше або перемогти інших lordz.Lordz.io створив Spinbot. Це їхня перша гра на Poki! Ви можете грати в Lordz.io безкоштовно на Poki: Lordz.io

Вебсайт: lordz.io

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