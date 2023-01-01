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Territorial.io

Territorial.io

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Вебсайт: territorial.io

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Territorial.io - Мистецтво завоювання Грайте проти ботів та інших людей онлайн! Завойовуйте території та перемагайте інші нації. Грайте з більш ніж 500 гравцями одночасно. Знайдіть хорошу стратегію та станьте номером 1 у таблиці лідерів.

Вебсайт: territorial.io

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