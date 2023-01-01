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Pente.org

Pente.org

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Вебсайт: pente.org

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Pente.org — це місце, де можна безкоштовно грати в Pente. Ви можете грати та спілкуватися в прямому ефірі з іншими гравцями або грати проти потужного комп’ютерного суперника, вивчати стратегію, брати участь у турнірах тощо. Pente — весела настільна гра, яку легко освоїти. Кожен може розібратися та зіграти в гру за п’ять хвилин на pente.org.

Вебсайт: pente.org

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