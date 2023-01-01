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Karakuri

Karakuri

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Вебсайт: poki.com

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Karakuri — це гра для мислення, у якій ви намагаєтеся розчистити сітку, повну блоків головоломки. Ви повинні послідовно розташувати кольорові блоки, які бачите на екрані, щоб прибрати їх з дошки. Просто тримайте та перетягуйте фігуру праворуч на ігрове поле та переконайтеся, що однакові кольори завжди торкаються один одного. Поставте стільки однакових за кольором фігур один до одного, щоб створити комбо та ланцюгові комбо. Якщо ви любите такі ігри, як тетріс, вам сподобається веселий поворот Каракурі в цей жанр! Чи можете ви побити високі результати своїх друзів у Karakuri? Поділіться грою з ними, щоб дізнатися та отримати максимум задоволення! Утримуйте та перетягніть фігуру праворуч на ігрове поле. Karakuri створено Okashi Games. Грайте в інші ігри на Poki: MicroWars і Nano WarВи можете грати в Karakuri безкоштовно на Poki. У Karakuri можна грати на комп’ютері та мобільних пристроях, таких як телефони та планшети.

Вебсайт: poki.com

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