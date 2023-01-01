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Urban Rivals

Urban Rivals

urban-rivals.com

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Засучте рукава і розкладіть карти! Urban Rival — справді оригінальна безкоштовна колекційна карткова гра. Це гра на вміння та стратегію, яка дозволяє створити власну банду та кинути виклик іншим гравцям у швидких та запеклих боях. Ігри прості, але напружені, і всього за кілька хвилин ви можете контролювати все Клінт-Сіті, використавши свої навички Pillz, Fury та блеф! Urban Rivals — це багатокористувацька віртуальна онлайн-гра з колекційними картками. У грі представлено понад 2000 персонажів із різною рідкістю та здібностями, які можна виявляти, збирати та підвищувати рівень, б’ючись наживо з гравцями з усього світу.

Вебсайт: urban-rivals.com

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