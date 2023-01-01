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Wormate.io

Wormate.io

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Вебсайт: wormate.io

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Керуйте своїм хробаком у багатокористувацькій онлайн-грі! Їжте цукерки, пончики та торти, щоб швидше рости. Відсікайте інших гравців, дозволяючи їм врізатися головами в тіло вашого хробака. Грайте з іншими по всьому світу.

Вебсайт: wormate.io

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