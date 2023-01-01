Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «EvoWorld.io» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

EvoWorld.io — це багатокористувацька гра на виживання, раніше відома як FlyOrDie.io. Ви починаєте як маленька муха та підвищуєтеся, коли їсте більше їжі. У міру вашого розвитку інші гравці також стають частиною вашого раціону. Кожен рівень приходить з новою спеціальною здатністю та більшою кількістю їжі. Вибір простий: літати або померти!

Вебсайт: evoworld.io

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