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EvoWorld.io

EvoWorld.io

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Вебсайт: evoworld.io

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EvoWorld.io — це багатокористувацька гра на виживання, раніше відома як FlyOrDie.io. Ви починаєте як маленька муха та підвищуєтеся, коли їсте більше їжі. У міру вашого розвитку інші гравці також стають частиною вашого раціону. Кожен рівень приходить з новою спеціальною здатністю та більшою кількістю їжі. Вибір простий: літати або померти!

Вебсайт: evoworld.io

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