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Creatur.io

Creatur.io

creatur.io

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У Agar.io і slither.io народилася дитина-мутант. Ця багатокористувацька мережева гра — мила гра з великою конкуренцією! Підвищуйте свій рівень після того, як почнете: виберіть власний псевдонім і почніть як Dogi. Боріться з іншими та їжте стільки, скільки зможете, скільки зможете. Обережно - інші гравці спробують вкусити вас ззаду! У таких іграх, як ця, вам потрібно їсти фрукти, щоб відростити хвіст (це захищає вас від укусів і втрати понад 50% маси). Киньтеся та їжте інших гравців, щоб розвинути свій максимальний потенціал. Підвищуйте рівень і розвивайте свою істоту за допомогою 6 еволюцій і понад 20 навичок покращення на вибір! Мчіть, ковзайте, стрибайте, махайте та багато іншого! Удосконалюйте та розблокуйте 9 істот! Ця складна, але казуальна гра розважить підлітків і дорослих будь-якого віку! Гра на майстерність. Чи є у вас усе необхідне, щоб потрапити в таблицю лідерів? Ця захоплююча гра заохотить вас досягти вершини! Станьте королем гори самостійно або киньте виклик своїм друзям, щоб перемогти вас! Ігри з тваринами вимагають навичок - у вас є те, що потрібно?

Вебсайт: creatur.io

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