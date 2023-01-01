Burnin' Rubber 5 XS — це гоночна гра, у якій ви будь-якими способами намагаєтеся вийти на перше місце, залишаючи позаду суперників. Або прискоріться і змусьте їх з’їсти ваш пил, або використовуйте оновлену автомобільну зброю, щоб змусити їх кусати пил! Збирайте знаки долара на трасі, а потім витрачайте їх на потужні параметри налаштування та збільшуйте потужність свого автомобіля. У вас є те, що потрібно, щоб стати найкращим гонщиком у місті? Грайте в Burnin' Rubber 5 XS і дізнайтеся! Керуйте - WASD або клавіші зі стрілками Fire - Z Rocket - X Drift - ShiftBurnin' Rubber 5 XS розроблено XFormGames. Вони є командою, яка створила дивовижну гоночну гру Go Kart Go! Ультра!.

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