Burnin' Rubber Crash n' Burn — це драйвова гра, у якій ви намагаєтесь вийти на перше місце, залишаючи своїх опонентів позаду, використовуючи вогонь, ракети та іншу зброю. Або прискоріться і змусьте їх з’їсти ваш пил, або використовуйте оновлену автомобільну зброю, щоб змусити їх кусати пил! У цій захоплюючій гонці ви повинні виконати понад 25 унікальних місій по всьому місту та знищувати все на своєму шляху, уникаючи попастися. Обов’язково підбирайте кожне посилення, яке бачите, щоб знайти круті посилення, наприклад вибухи. І не забудьте розблокувати нові транспортні засоби та покращення за гроші, які ви заробили в безпечному домі! У вас є те, що потрібно, щоб стати найкращим гонщиком у місті? Burnin' Rubber Crash n' Burn розроблено компанією XFormGames у січні 2022 року. Вони є командою, що стоїть за дивовижними гоночними і платформерними іграми: hydro-storm-2, Rhino Rush Stampede , Справжня історія Гладіатора, rally-point-4, Rally Point 3, Go Kart Go! Ultra! і Burnin' Rubber 5 XSВи можете грати в Burnin' Rubber Crash n' Burn безкоштовно на Poki. Наразі в Burnin' Rubber Crash n' Burn можна грати лише на настільному комп’ютері.

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