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Go Kart Go! Ultra!

Go Kart Go! Ultra!

poki.com

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Запустіть двигуни та готуйтеся до Go Kart Go! Ультра! Вибирайте водія з розумом і мчіться навколо Старого вокзалу, Центрального парку, шахти «Водяний млин» тощо. Грати в Go Kart Go! Ультра! На Poki та збирайте зірки, щоб відкрити нових персонажів. Спробуйте режим перегонів для двох гравців і змагайтеся з друзями. Виграй раунд Go Kart Go! Ультра-онлайн і заробіть найвищі права на хвастощі! Елементи керування: Гравець 1 Клавіші зі стрілками - керувати Пробіл - використовувати предмет Shift - стрибати і дрейфувати Z - Озирнись назад Esc/P - пауза M - Вимкнути звук Гравець 2 Клавіші WASD - Кермування Q - Використовуйте предмет Вкладка - Стрибок і дрейф E - Озирнись назад Esc/P - пауза M - Вимкнути звук Про творця: Xform Games базується в Нідерландах і також є творцем Rally Point 5.

Вебсайт: poki.com

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