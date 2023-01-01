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Football Blitz

Football Blitz

poki.com

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Ви наступна зірка футбольного бліцу? Грайте проти друга або візьміть гру в свої руки та випробуйте всі різноманітні та божевільні режими в цьому веселому повороті до класичної футбольної гри. Перемикайтеся між польовим гравцем і воротарем, щоб перемогти суперника. Елементи керування: Гравець 1 Клавіші зі стрілками - переміщення Пробіл - удар ногою/підкат М - Перемикач Гравець 2 WASD - Рух Вкладка - удар ногою/відкат Т - Перемикач

Вебсайт: poki.com

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