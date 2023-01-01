Ви наступна зірка футбольного бліцу? Грайте проти друга або візьміть гру в свої руки та випробуйте всі різноманітні та божевільні режими в цьому веселому повороті до класичної футбольної гри. Перемикайтеся між польовим гравцем і воротарем, щоб перемогти суперника. Елементи керування: Гравець 1 Клавіші зі стрілками - переміщення Пробіл - удар ногою/підкат М - Перемикач Гравець 2 WASD - Рух Вкладка - удар ногою/відкат Т - Перемикач

Вебсайт: poki.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Football Blitz». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.