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Cartoon Mini Racing

Cartoon Mini Racing

poki.com

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Vroom vroom! Виберіть свій барвистий автомобіль і беріться в гонки! Масштабуйте дороги, мости, гори тощо, намагаючись перемогти конкурентів у цій веселій грі про перегони автомобілів. Фінішуй першим, щоб розблокувати нові рівні, і купуй нові транспортні засоби, щоб збільшити швидкість! Візьміть друга та спробуйте режим перегонів для двох гравців. Переможець отримує право похвалитися! Елементи керування: Клавіші зі стрілками - керувати H - Скинути автомобіль

Вебсайт: poki.com

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