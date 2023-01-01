Adventure Drivers — це гоночна гра, де ви намагаєтесь стати першим серед інших гонщиків. Ви готові до пригод водіння? Сідай у свій автомобіль і мчи тропіками, щоб фінішувати першим у цій запеклій гоночній грі. Розгроміть конкуренцію, щоб виграти трофеї та збирати монети та бали, щоб розблокувати нові автомобілі та покращити. Поділіться грою зі своїми друзями та грайте в неї разом, щоб отримати максимальне задоволення! Перевертання - A/D або клавіші зі стрілками вліво/вправо. Кидок зброї - Enter. Використовуйте nitro - ShiftAdventure Drivers створив Bikas. Грайте в інші їхні ігри на Poki: shape-fold і Shape Fold NatureAdventure Drivers можна грати як на робочому столі, так і на мобільному телефоні на Poki безкоштовно: Adventure Drivers

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