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Superbike Hero

Superbike Hero

poki.com

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Superbike Hero — це спортивна гра, у якій ви змагаєтеся на мотоциклі з суперниками, щоб фінішувати на першому місці. Ви можете їздити в країнах Європи та Близького Сходу, таких як Англія, Іспанія, Італія та Катар. Проїжджайте крізь супротивників на повній швидкості та не забувайте гальмувати на поворотах. Не забудьте також збирати монети та посилення, щоб ви могли витратити їх на додаткові покращення, такі як швидкість, імпульс, стабільність і витривалість. Приготуйтеся насолоджуватися цією захоплюючою грою на мотоциклі! Нахиліться ліворуч — клавіша зі стрілкою A або ліворуч Нахиліться праворуч — клавіша зі стрілкою D або праворуч Superbike Hero створено b10b, канадською компанією з розробки ігор, яка пропонує безкоштовні браузерні ігри з ігровим процесом у аркадному стилі. в їх основі. Грайте в іншу гру Stock Car Hero на Poki!

Вебсайт: poki.com

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