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Slalom Hero

Slalom Hero

poki.com

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Slalom Hero — це аркадна гра, розроблена b10b. У цій грі ви можете вибрати свого героя та змагатися на трьох дистанціях у зимовому слаломі. Рульуйте між воротами для слалому, збирайте прискорення, щоб покращити свій час, і, найголовніше, отримуйте задоволення! Чи можете ви виграти золоту медаль у Slalom Hero? Керуйте – клавіші зі стрілками вліво/вправо. Slalom Hero створено b10b, канадською компанією з розробки ігор, яка пропонує безкоштовні браузерні ігри з аркадним геймплеєм у своїй основі. Грайте в інші ігри Poki: Rainbow Star Pinball, Superbike Hero, Stock Car Hero, Athletics Hero та Firefighter Pinball.

Вебсайт: poki.com

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