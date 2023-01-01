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Golf Zero

Golf Zero

poki.com

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Ви наступна зірка гольфу? У цій пригодницькій грі в гольф ви будете стрибати, ковзати та плавати, щоб мати потрібний кут для своїх ударів. Зробіть дірку в одній і лопніть повітряну кульку, щоб виграти золоту медаль. Але будьте обережні! У вас є лише три удари, тому витрачайте їх з розумом. Елементи керування: Клавіші зі стрілками - біг і стрибок X - Кут і удар по м'ячу Клавіша «Вгору» — скасування ударів Про творця: Golf Zero створено Colin Lane Games, одноосібною студією зі Стокгольма, Швеція. Інші ігри Коліна Лейна включають бі-болові Dunkers і Dunkers-2, веселу боротьбу Wrassling, багатокористувацьку гру Tower Defense Fortz і аркадний платформер Temple of Boom.

Вебсайт: poki.com

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