Ви наступна зірка гольфу? У цій пригодницькій грі в гольф ви будете стрибати, ковзати та плавати, щоб мати потрібний кут для своїх ударів. Зробіть дірку в одній і лопніть повітряну кульку, щоб виграти золоту медаль. Але будьте обережні! У вас є лише три удари, тому витрачайте їх з розумом. Елементи керування: Клавіші зі стрілками - біг і стрибок X - Кут і удар по м'ячу Клавіша «Вгору» — скасування ударів Про творця: Golf Zero створено Colin Lane Games, одноосібною студією зі Стокгольма, Швеція. Інші ігри Коліна Лейна включають бі-болові Dunkers і Dunkers-2, веселу боротьбу Wrassling, багатокористувацьку гру Tower Defense Fortz і аркадний платформер Temple of Boom.

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