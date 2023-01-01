Думаєте, у вас є все необхідне, щоб пробити дірку? Це буде не так просто, як ви думаєте, у Cheap Golf, ретро-грі-головоломці з гольфом із безліччю рівнів для дослідження. Ваш бот-ведучий ШІ Сьюзен проведе вас від рівня до рівня, оскільки головоломки стають все складнішими! Миша - натисніть і перетягніть, щоб стріляти Зверніть увагу на пар для кожної лунки! Кут - це все! Знайдіть час, щоб налаштувати удари під кутом, щоб завершити рівень за якомога менше «махів». Cheap Golf створено компанією Pixeljam, яка створює ігри в стилі низької роздільної здатності з 2005 року. Вони також є творцями хіта Dino Run.

Вебсайт: poki.com

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