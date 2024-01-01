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Papercraft Wars

Papercraft Wars

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Papercraft Wars — це аркадна гра, у якій вам потрібно вигнути та нахилити свій постріл, щоб перемогти ворога, перш ніж він поб’є вас! Перевірте свої навички прицілювання в цьому заповненому картоном і папером світі. Застрибуйте, кидайте виклик своїм друзям у бою 1-на-1 або грайте соло та подивіться, як далеко ви можете зайти в нескінченному режимі! Ці цілі не знатимуть, що їх влучило Натисніть і утримуйте клавішу A / ліву кнопку миші, щоб стріляти. У режимі для двох гравців червоний гравець повинен натиснути клавішу L! Papercraft Wars створено AVIX Games. Перегляньте інші їхні ігри на Poki: , , , , , , , , і

Вебсайт: poki.com

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