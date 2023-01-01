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Raft Wars

Raft Wars

poki.com

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Raft Wars — це весела гра-стрілялка на основі рівнів, створена Мартіном Кунстом, у якій вам і вашому брату Саймону потрібно буде захищати свій скарб від усіх видів ворогів! Спочатку озброївшись своїм плотом і лише кількома тенісними м’ячами, вам потрібно буде зосередитися на прицільності та силі, щоб перемогти вікінгів, піратів, банди тощо! Ударте свого супротивника, щоб збити його з плоту, або виснажте його здоров'я, поки він не впаде! Заробляйте монети, роблячи стратегічні постріли, щоб розблокувати гранати, ракети та вдосконалення плотів. Raft Wars спочатку створено у Flash, тепер ви можете насолоджуватися Raft Wars у форматі HTML5 на настільному комп’ютері чи мобільному пристрої. Миша – клацніть і малюйте, щоб стріляти. Так, Raft Wars для кількох гравців Raft Wars створено в багатокористувацькому режимі, де ви граєте проти онлайн-гравців. Raft Wars створили Мартійн Кунст і TinyDobbins з Нідерландів. Вони також є творцями Raft Wars 2 і Raft Wars Multiplayer.

Вебсайт: poki.com

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