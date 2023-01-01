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Raft Wars 2

Raft Wars 2

poki.com

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Raft Wars 2 — це насичена діями гра-стрілялка, створена Мартіном Кунстом як продовження популярної гри Raft Wars. Саймон і його брат повертаються із заслуженої відпустки лише для того, щоб знайти аквапарк на вершині, де вони заховали свій скарб. Тепер вони виконують місію закрити аквапарк, щоб повернути своє золото! Зруйнуйте водні гірки, басейни, рятувальників, охоронців тощо, щоб повернути свій скарб! Заробляйте монети, роблячи стратегічні постріли, щоб розблокувати гранати, ракети та оновлення плотів. Raft Wars 2, спочатку створений у Flash, був перетворений на HTML5, тож тепер ви можете грати в гру прямо на будь-якому настільному комп’ютері чи мобільному пристрої. Миша – клацайте та малюйте to shootRaft Wars 2 створено Мартіном Кунстом і TinyDobbins із Нідерландів. Вони також є творцями Raft Wars і Raft Wars Multiplayer.

Вебсайт: poki.com

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