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Pirates Merger

Pirates Merger

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Вебсайт: poki.com

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Pirates Merger — це симулятор битви злиття, де ви повинні вибирати між різними персонажами, щоб об’єднатися та створити свою армію для облоги ворога. Вибирайте між своїми класичними піратами, а також літаючими друзями, щоб об’єднатися та створити непереможну армію. Керуйте своєю армією та перемагайте ворогів за допомогою стратегічного позиціонування та грубої сили! Використовуйте мишу, щоб натиснути та перетягнути союзників один на одного, щоб об’єднати їх. На мобільному телефоні все, що вам потрібно зробити, це провести пальцем! Pirates Merger створено Beedo Games. Перегляньте інші їхні ігри на Poki: Base Defense, Blocky Snakes, Call of Tanks, Clash Of Armor, Clash of Skulls, Clash of Tanks, Dark Boy, Mafia Wars і Tanko.io!

Вебсайт: poki.com

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