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Base Defense 2

Base Defense 2

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Вебсайт: poki.com

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Base Defense 2 — це гра Tower Defense, у якій ваша мета — застосувати різні типи зброї, щоб захистити свою базу від орди ворогів. Почніть з перетягування одиниць і скидання їх на ігрове поле. Ваші підрозділи будуть автоматично атакувати ворогів, що наближаються. Вам залишається лише контролювати порядок і розташування одиниць. Ви будете грабувати ворогів, яких переможете, тож зможете витратити свої гроші на вдосконалення своїх одиниць або отримання нових, таких як артилеристи, вартові, турелі тощо. Не забудьте оновити та посилити свій захист для міцнішого захисту! Скільки фаз ворогів може пережити ваша база? Перетягніть своїх одиниць і опустіть їх на виділену плитку, щоб розмістити їх. Ваші підрозділи будуть автоматично атакувати ворогів, що наближаються. Якщо ви хочете оновити одиницю, торкніться її та скористайтеся кнопкою оновлення у спливаючому меню. Base Defense 2 створено Beedo Games. Грайте в інші насичені екшенами стратегічні ігри на Poki: Pirate Defense, Call of Tanks, Base Defense, Blocky Snakes, Clash Of Armor, Clash of Skulls, Clash of Tanks, Dark Boy, Jelly Sokoban, Mafia Wars, Swingers і Tanko. ioВи можете грати в Base Defense 2 безкоштовно на Poki. У Base Defense 2 можна грати на комп’ютері та мобільних пристроях, таких як телефони та планшети.

Вебсайт: poki.com

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