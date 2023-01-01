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Thumb Fighter

Thumb Fighter

poki.com

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Thumb Fighter — це файтинг для одного або кількох гравців, заснований на старомодних війнах за великі пальці, створений AVIX Games. Thumb fighter доступний для будь-якого браузера, який підтримує HTML5. Візьміть участь у війні пальців один на один у Thumb Fighter. Thumb Fighter закликає вас схопити руки та боротися за перше місце. Ви можете грати з кумедно одягненими цифрами, як-от Блінкі, Боббі, Червоний Брат або Бат-Тумб. Зачекайте, поки інший великий палець опуститься, а потім стрибніть зверху. Грайте в Thumb Fighter у своєму браузері, щоб довести, хто справжній чемпіон Thumb War Champion. У вас є друг, з яким можна грати? Потім виберіть «P1 проти P2». Якщо ви один, ви можете грати проти комп’ютера за допомогою опції «P1 vs CPU». Потім ви вирішуєте, як виглядатиме ваш боєць із великим пальцем. Починається зворотній відлік. Перший гравець використовує клавішу «A», а другий — клавішу «L» на клавіатурі. Переможцем стає той, чия велика рука довше протримається на вершині. Thumb Fighter створено компанією Avix Games, розташованою в Буенос-Айресі, Аргентина. Вони також є творцями Thumb Fighter Christmas, Thumb Fighter Halloween Exceptions, Stone Age Architect тощо!

Вебсайт: poki.com

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