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Tank Trouble 2

Tank Trouble 2

poki.com

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Tank Trouble 2 — це військова онлайн-гра, у якій ви підриваєте ворожу військову техніку ракетами, що підстрибують. Tank Trouble 2 зіткнеться з кмітливими армійськими генералами на полях битв, схожих на лабіринт. У режимі Solo ви зіткнетеся з Лайкою, майстром війни. Ви також можете кинути виклик одному або двом у багатокористувацькій війні.

Вебсайт: poki.com

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