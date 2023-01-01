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Mad Day

Mad Day

poki.com

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Керуйте своєю бойовою машиною на материнському кораблі прибульців у Mad Day! Твого друга, Пухнастого, викрали злі прибульці. Тепер ви повинні помститися і врятувати фіолетову істоту! Удосконалюйте свою зброю та перезаряджувач, щоб підривати ворога, і надягайте головні убори для спеціальних посилень! Спеціальний виклик Mad Truck Challenge створив Smokoko. Вони також створили продовження Mad Day 2 і новий Monsters' Wheels Special.

Вебсайт: poki.com

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