Викрадайте транспортні засоби і підривайте місто! У цій грі про автомобілі ви керуєте зухвалим злочинцем. Ви можете застрибнути в будь-яку припарковану машину або танк. Керуйте армійською машиною та стріляйте з вежі для вибухів у Cars Thief: Tank Edition!

Вебсайт: poki.com

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