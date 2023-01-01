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Cars Thief: Tank Edition

Cars Thief: Tank Edition

poki.com

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Викрадайте транспортні засоби і підривайте місто! У цій грі про автомобілі ви керуєте зухвалим злочинцем. Ви можете застрибнути в будь-яку припарковану машину або танк. Керуйте армійською машиною та стріляйте з вежі для вибухів у Cars Thief: Tank Edition!

Вебсайт: poki.com

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