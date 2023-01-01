Викрадайте машини і їздіть по місту! Cars Thief - це клон GTA, наповнений унікальними автомобілями. Ви можете викрасти поліцейські машини, мотоцикли та мікроавтобуси без розпізнавальних знаків. Змініть вигляд, щоб керувати з точки зору від першої особи, і перенесіть себе в абсолютно новий світ!

Вебсайт: poki.com

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