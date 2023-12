Real Cars in City — це тривимірна гра-симулятор, де ви повинні довести свої навички водіння на різноманітних унікальних гоночних трасах. Виступайте проти штучного інтелекту або друзів і збирайте зірки за успішне проходження гонок. Ви можете використовувати свої зірки, щоб розблокувати нові класні автомобілі. Окрім зірок, ви можете заробити гроші, щоб витратити їх на налаштування та покращення свого автомобіля, щоб він краще відповідав вашому стилю гри. Тут є багато вражаючих транспортних засобів, режим для двох гравців, вільна зона водіння і навіть зона бою з Hot Pursuit. Обов’язково виконайте побічні квести, щоб заощадити та купити автомобіль своєї мрії! У вас є те, що потрібно, щоб стати найкращим водієм у місті? Real Cars in City створено AYN Games. Вони створюють реалістичні 3D-ігри про перегони та водіння. Грайте в інші ігри на Poki: Cyber ​​Cars Punk Racing. Ви можете грати в Real Cars in City безкоштовно на Poki. Наразі в Real Cars in City можна грати лише на комп’ютері.

Вебсайт: poki.com

