WebCatalog

Crazy Cars

Crazy Cars

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Грати онлайн

Вебсайт: poki.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Crazy Cars» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Crazy Cars — це 3D-гра з автомобілями, дія якої розгортається в жвавому місці, повному цікавих трас, цікавих перешкод і корисних випробувань. Виберіть швидкий автомобіль і прискорюйтеся на захоплюючих пандусах, підніміться на гору Егг, їдьте на повній швидкості на гоночних трасах, виконуйте трюки в дрег-гонках і досліджуйте багато інших цікавих місць і заходів, у яких ви можете взяти участь. Є смуги перешкод, які можуть навіть кинь свою машину по карті! Обов’язково збирайте кожну зірку, гайковий ключ та інші предмети колекціонування, які вам трапляються, щоб витратити їх на нові блискучі транспортні засоби. Є понад 17 унікальних автомобілів, якими ви можете керувати! У грі навіть можна грати проти свого друга за допомогою функції розділеного екрана. Чи готові ви задовольнити свою потребу у швидкості за допомогою Crazy Cars? Покатайтеся по карті, щоб знайти цікаві заходи для участі. Кермування — WASD (Гравець 1) або клавіші зі стрілками (Гравець 2) Гальмо — Клавіша пробілу Пауза — ESCReset — RCrazy Cars було створений No Pressure Studios. Грайте в інші їхні легендарні ігри на Poki: Stickman Climb!, Stickman Climb 2, Bossy Toss і Shape Rush. Ви можете грати в Crazy Cars на комп’ютері та мобільних пристроях на Poki. Грайте вдома чи в дорозі! Ви можете грати в Crazy Cars, не встановлюючи та не завантажуючи безкоштовно на Poki.

Вебсайт: poki.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Crazy Cars». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Burnout Extreme Drift 2

Burnout Extreme Drift 2

poki.com

Cyber Cars Punk Racing

Cyber Cars Punk Racing

poki.com

Stickman Climb 2

Stickman Climb 2

poki.com

Real Cars in City

Real Cars in City

poki.com

Blocky Cars

Blocky Cars

poki.com

Rally Point 2

Rally Point 2

poki.com

3D Arena Racing

3D Arena Racing

poki.com

3D Moto Simulator 2

3D Moto Simulator 2

poki.com

3D Car Simulator

3D Car Simulator

poki.com

Mad Cars Racing and Crash

Mad Cars Racing and Crash

poki.com

TinyTownRacing

TinyTownRacing

poki.com

Neon Car Maze

Neon Car Maze

poki.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності