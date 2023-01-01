Crazy Cars — це 3D-гра з автомобілями, дія якої розгортається в жвавому місці, повному цікавих трас, цікавих перешкод і корисних випробувань. Виберіть швидкий автомобіль і прискорюйтеся на захоплюючих пандусах, підніміться на гору Егг, їдьте на повній швидкості на гоночних трасах, виконуйте трюки в дрег-гонках і досліджуйте багато інших цікавих місць і заходів, у яких ви можете взяти участь. Є смуги перешкод, які можуть навіть кинь свою машину по карті! Обов’язково збирайте кожну зірку, гайковий ключ та інші предмети колекціонування, які вам трапляються, щоб витратити їх на нові блискучі транспортні засоби. Є понад 17 унікальних автомобілів, якими ви можете керувати! У грі навіть можна грати проти свого друга за допомогою функції розділеного екрана. Чи готові ви задовольнити свою потребу у швидкості за допомогою Crazy Cars? Покатайтеся по карті, щоб знайти цікаві заходи для участі. Кермування — WASD (Гравець 1) або клавіші зі стрілками (Гравець 2) Гальмо — Клавіша пробілу Пауза — ESCReset — RCrazy Cars було створений No Pressure Studios. Грайте в інші їхні легендарні ігри на Poki: Stickman Climb!, Stickman Climb 2, Bossy Toss і Shape Rush. Ви можете грати в Crazy Cars на комп’ютері та мобільних пристроях на Poki. Грайте вдома чи в дорозі! Ви можете грати в Crazy Cars, не встановлюючи та не завантажуючи безкоштовно на Poki.

Вебсайт: poki.com

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