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3D Car Simulator

3D Car Simulator

poki.com

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3D Car Simulator — це гоночна гра, де ви керуєте модифікованими транспортними засобами на максимальній швидкості по всій Землі! У 3D Car Simulator ви можете керувати ралійним автомобілем, екзотичним поліцейським автомобілем або маслкаром. Високошвидкісні чотириколісні транспортні засоби виглядають і управляються по-різному. Змінюйте кут камери для мальовничих краєвидів під час подорожі! Спробуйте вигляд від першої особи, щоб відчути, ніби ви їдете на швидкісному мотоциклі. Поділіться грою з друзями та грайте разом! 3D Car Simulator був створений Faramel Games у жовтні 2016 року! Грайте в інші їхні ігри на Poki: 3D Moto Simulator 2, Cars Thief, Cars Thief: Tank Edition, City Rider, Gangster Contract Mafia Wars, Hammer 2: Reloaded, Offroader V5, Slash the Rope і Top Speed ​​3D

Вебсайт: poki.com

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