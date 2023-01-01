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3D City Racer

3D City Racer

poki.com

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Керуйте центром міста в 3D City Racer! Ви можете їздити на седані Evo, вінтажному Fire GTO, GTX і Z66. Кожен автомобіль працює по-різному. Промчавши повз хмарочоси, спробуйте керувати величезним автобусом. Ви також можете взяти участь у гонках на поліцейській машині та таксі!

Вебсайт: poki.com

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