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3D Moto Simulator 2

3D Moto Simulator 2

poki.com

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3D Moto Simulator 2 — це гоночна гра, де ви керуєте мотоциклом на максимальній швидкості! У 3D Moto Simulator 2 ви можете керувати вуличним гонщиком, мотокросом або поліцейським мотоциклом. Спробуйте вигляд від першої особи, щоб відчути, ніби ви їдете на швидкісному мотоциклі. Сядьте на колесо та стрибайте, щоб вразити інших райдерів! Доступні нові блискучі велосипеди, включаючи кросові велосипеди, велосипеди для тріалу або навіть потужний поліцейський велосипед! Вибирайте з трьох різних красивих місць: місто, розташоване в гірській пустелі, розгалужений міський комплекс і безплідна пустка. Поділіться грою з друзями та грайте разом! 3D Moto Simulator 2 був створений Faramel Games у жовтні 2016 року! Грайте в інші ігри Poki: 3D Car Simulator, Cars Thief, Cars Thief: Tank Edition, City Rider, Gangster Contract Mafia Wars, Hammer 2: Reloaded, Offroader V5, Slash the Rope і Top Speed ​​3D

Вебсайт: poki.com

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