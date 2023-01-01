Розбивай, перекидай і прискорюйся до перемоги в Car Simulator Arena! Ця тривимірна гоночна гра дозволяє вам керувати екзотичними автомобілями, класичними купе, автобусами та вантажівками-монстрами. У Free Roam ви можете бити м’ячами, злітати з пандусів і врізатися в інші автомобілі. У режимі Дербі ви повинні ухилятися від супротивників, щоб перемогти!

Вебсайт: poki.com

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